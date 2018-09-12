Коммунисты вернули утраченные позиции в ЗС

Региональное отделение КПРФ получила шансы взять реванш и потерянные в прошлом созыве 7 мандатов депутатов регионального парламента. Напомним, что в V созыве ЗСВО представителей КПРФ было также 7. Большинство из них были известными личностями — депутат (а впоследствии и сенатор от владимирской области) Александр Синягин , экс-председатель ЗС и заместитель председателя ЗС V созыва Анатолий Бобров, многолетний лидер регионального «Яблока» Вячеслав Королев, а также Михаил Вязгин , Сергей Девятаев, Нина Казнина и Валерий Петряев.

В прошлом, 6-м созыве было всего два депутата — Нина Казнина и Лариса Емельянова

В этот раз коммунисты значительно укрепили свои позиции. Региональная тройка коммунистов в полном составе готова принять полномочия областных депутатов. Это журналист и публицист Максим Шевченко , первый секретарь владимирского обкома КПРФ Антон Сидорко, предпринимательница Лариса Емельянова.

Кроме того, из победивших территориальных групп шансы стать депутатом ЗСВО появились у Антона Клюева и действующего депутата горсовета Шамиля Хабибуллина.

Напомним, что также представители регионального отделения КПРФ победили на обоих одномандатных участках в областном центре: Сергей Казаков (участок №17) и Вадим Серебров (участок №18).

Нет в новом списке предыдущего депутата Казниной.