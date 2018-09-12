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Коммунисты вернули утраченные позиции в ЗС
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Коммунисты вернули утраченные позиции в ЗС 

ТВ-МИГ 5 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Региональное отделение КПРФ получила шансы взять реванш и потерянные в прошлом созыве 7 мандатов депутатов регионального парламента. Напомним, что в V созыве ЗСВО представителей КПРФ было также 7. Большинство из них были известными личностями — депутат (а впоследствии и сенатор от владимирской области) Александр Синягин, экс-председатель ЗС и заместитель председателя ЗС V созыва Анатолий Бобров, многолетний лидер регионального «Яблока» Вячеслав Королев, а также Михаил Вязгин, Сергей Девятаев, Нина Казнина и Валерий Петряев.
В прошлом, 6-м созыве было всего два депутата — Нина Казнина и Лариса Емельянова.
В этот раз коммунисты значительно укрепили свои позиции. Региональная тройка коммунистов в полном составе готова принять полномочия областных депутатов. Это журналист и публицист Максим Шевченко, первый секретарь владимирского обкома КПРФ Антон Сидорко, предпринимательница Лариса Емельянова.
Кроме того, из победивших территориальных групп шансы стать депутатом ЗСВО появились у Антона Клюева и действующего депутата горсовета Шамиля Хабибуллина.
Напомним, что также представители регионального отделения КПРФ победили на обоих одномандатных участках в областном центре: Сергей Казаков (участок №17) и Вадим Серебров (участок №18).
Нет в новом списке предыдущего депутата Казниной.
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