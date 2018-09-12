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Колобков: участники ВЭФ обсудили тему стимулирования рынка российских спортивных товаров
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Колобков: участники ВЭФ обсудили тему стимулирования рынка российских спортивных товаров 

ТАСС 5 часов назад
ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Спрос на спортивные товары в России огромен, однако доля российской продукции крайне мала, поэтому данная индустрия требует стимулирования и инвестиций. Об этом в интервью ТАСС сказал министр спорта РФ Павел Колобков.
" [На форуме] мы обсуждали вопросы, связанные с индустрией спорта. Этому тоже пора уделить очень серьезное внимание, потому что порядка всего 10% в индустрии спорта — это российские товары, то есть 90% средств уходит западным партнерам, западным компаниям. Спрос на спортивные товары в России огромен, поэтому нам надо, конечно, стимулировать и инвестировать средства на развитие индустрии спортивных товаров в том числе", — заявил Колобков.
"Спорт — это не только отрасль социальной сферы, это не только качество жизни, это не только предоставление услуг населению, это еще экономика. Это экономическая отрасль, потому что все больше и больше инвестиций приходит в спорт за счет частных инвесторов, владельцев спортивных клубов, различных компаний, которые вкладывают деньги в спортивную инфраструктуру, в различные спортивные бизнес-проекты — от проведения соревнования до организации спортивных лиг. Причем во многих странах экономики даже больше, чем социальной нагрузки, именно в спорте", — добавил министр спорта.
Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост— агентством и модератором зоны презентаций регионов и инвестиционных проектов ВЭФ-2018.
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