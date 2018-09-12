Спортсмены из Щукина примут участие в окружном турнире по стритболу

Спортсмены из района Щукино примут участие в окружных соревнованиях по стритболу, которые пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф».

— Соревнования пройдут в рамках спартакиады «Спорт для всех». К участию допускаются все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Победители и призеры будут награждены, — рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта Северо-Западного округа.

Турнир пройдет в субботу, 15 сентября, начало в 15.00. Напомним, ФОК «Триумф» располагается по адресу: улица Габричевского, владение 1. (мо)