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Спортсмены из Щукина примут участие в окружном турнире по стритболу
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Спортсмены из Щукина примут участие в окружном турнире по стритболу 

Управа района Щукино 5 часов назад
Фото: Управа района Щукино
Спортсмены из района Щукино примут участие в окружных соревнованиях по стритболу, которые пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф».
— Соревнования пройдут в рамках спартакиады «Спорт для всех». К участию допускаются все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Победители и призеры будут награждены, — рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта Северо-Западного округа.
Турнир пройдет в субботу, 15 сентября, начало в 15.00. Напомним, ФОК «Триумф» располагается по адресу: улица Габричевского, владение 1. (мо)
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