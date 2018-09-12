«Поиграть в мушкетеров решили депутаты»: Боярский поддержал дуэльный кодекс

«Это конечно наивно, но, тем не менее, призвать к ответу наглеца всегда имеет смысл. Для этого действительно нужно выработать дуэльный кодекс», — заявил Боярский в эфире НСН.

Затем он порассуждал о том, что дуэли бывают разные, а лично он предпочел бы холодное оружие, а не стрельбу из пистолетов. По его мнению, шпага была бы самым оптимальным вариантом.

«Поиграть в мушкетеров решили депутаты», — высказал свое предположение Боярский. Но при этом предупредил, что «их первых и вызовут на дуэль».