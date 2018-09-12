«Поиграть в мушкетеров решили депутаты»: Боярский поддержал дуэльный кодекс 

Популярный актер и певец Михаил Боярский поддержал предложение депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Иванова ввести дуэльный кодекс. Однако при этом Народный артист России выразил беспокойство за самих депутатов.
«Это конечно наивно, но, тем не менее, призвать к ответу наглеца всегда имеет смысл. Для этого действительно нужно выработать дуэльный кодекс», — заявил Боярский в эфире НСН.
Затем он порассуждал о том, что дуэли бывают разные, а лично он предпочел бы холодное оружие, а не стрельбу из пистолетов. По его мнению, шпага была бы самым оптимальным вариантом.
«Поиграть в мушкетеров решили депутаты», — высказал свое предположение Боярский. Но при этом предупредил, что «их первых и вызовут на дуэль».
Инициатива Иванова вызвала бурную реакцию в Рунете. А поводом к ней послужил поступок главы Росгвардии Виктора Золотова, вызвавшего на бой оппозиционера Алексея Навального. Тот обвинил его в коррупции, и Золотов пообещал сделать из блогера отбивную.