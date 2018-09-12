Дель Боске назвал позицию, на которой будет наиболее полезен Усэйн Болт

«Болт может стать очень хорошим футболистом, получая свободное пространство. Он мог бы стать крайним защитником, который покрывает большое расстояние, но тут есть нюансы, касающиеся выносливости. Я не знаю, есть ли она у него или нет. А в целом без сомнений, на позиции крайнего защитника Болт будет наиболее полезен» — приводит слова Дель Боске Goal.com.

Напомним, что около месяца назад Болт подписал тренировочный контракт с австралийским «Сентрал Коуст Мэринерс» и уже успел дебютировать за новую команду.