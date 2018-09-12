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Дель Боске назвал позицию, на которой будет наиболее полезен Усэйн Болт
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Дель Боске назвал позицию, на которой будет наиболее полезен Усэйн Болт 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
«Болт может стать очень хорошим футболистом, получая свободное пространство. Он мог бы стать крайним защитником, который покрывает большое расстояние, но тут есть нюансы, касающиеся выносливости. Я не знаю, есть ли она у него или нет. А в целом без сомнений, на позиции крайнего защитника Болт будет наиболее полезен» — приводит слова Дель Боске Goal.com.
Напомним, что около месяца назад Болт подписал тренировочный контракт с австралийским «Сентрал Коуст Мэринерс» и уже успел дебютировать за новую команду.
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