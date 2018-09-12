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Жителей Лианозова приглашают на мастер-класс по тайскому боксу
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Жителей Лианозова приглашают на мастер-класс по тайскому боксу 

Управа района Лианозово 4 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Мастер-класс по тайскому боксу пройдет в ближайшую субботу, 15 сентября, в Лианозовском парке. Его организует клуб «ИМА-Лианозово». Об этом рассказал тренер Денис Затолочный.
— Все желающие от 4 и до 101 года смогут попробовать себя в таком виде боевого искусства, как тайский бокс. Он развивает ловкость, координацию и выносливость, а также учит дисциплине, самоотверженности и хладнокровию в любой ситуации. Быть нужно в удобной одежде и обуви, с собой не забудьте взять воду, — уточнил тренер.
Денис Затолочный — мастер спорта по тайскому боксу и кикбоксингу, серебряный призер чемпионата мира в Таиланде с 13-летним стажем преподавания. Задать ему вопросы по тренировкам можно по телефону 8 (903) 734-27-96. (ис)
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