Клуб «Огонек» Ховрина рассказал о вреде наркотиков в социальном приюте

— Мероприятие направлено на формирование культурно-нравственных ценностей и активную разъяснительную работу о вреде потребления наркотиков среди молодежи, — уточнил Алексей Васильев.

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