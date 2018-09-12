Клуб «Огонек» Ховрина рассказал о вреде наркотиков в социальном приюте 

Мероприятие «Скажи наркотикам нет!» прошло во вторник, 11 сентября, в одном из социальных приютов столицы. Его провели сотрудники клуба «Огонек», расположенного на Зеленоградской улице в районе Ховрино. Об этом рассказал художественный руководитель учреждения культуры Алексей Васильев.
— Мероприятие направлено на формирование культурно-нравственных ценностей и активную разъяснительную работу о вреде потребления наркотиков среди молодежи, — уточнил Алексей Васильев.
Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу ул. Зеленоградская, д. 33А. (ис)