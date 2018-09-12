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Блогеры Крыма вызвали Сергея Аксенова на дуэль
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Блогеры Крыма вызвали Сергея Аксенова на дуэль 

Аргументы Недели + ещё 1 4 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Несколько блогеров Крыма во главе с общественником Ильей БОЛЬШЕДВОРОВЫМ записали видеообращение к главе Крыма Сергею АКСЕНОВУ, в котором вызвали его на своеобразную дуэль, пишут «Аргументы недели-Крым».
«Просто он много говорит о том, что блогеры все куплены Украиной, фамилии конкретных людей он, видимо, боится называть. Мы считаем, что его высказывания были адресованы нам. А так как добиваться привлечения к ответственности таких людей, как Сергей Валерьевич, бесполезно, мы вызываем его на ринг. Он всегда говорит, что отвечает за свои слова. Вот пусть выйдет и ответит по-мужски. И мы выскажем ему все свои претензии», — пояснил БОЛЬШЕДВОРОВ в комментарии «Аргументам недели — Крым».
Он подчеркнул, что блогеры одни из первых придали огласке информацию о выбросе химического вещества на заводе «Крымский титан» в Армянске и о последствиях для окружающей среды и здоровья людей.
Что касается результата их призыва, общественник уверен, что АКСЕНОВ «испугается» и не захочет встретиться с блогерами лично.
«Я думаю, что он как всегда испугается и никакого результата не будет. Он привык прятаться за спину охранников, полиции и всех госорганов Крыма, которые ему подконтрольны. Я не думаю, что он может набраться смелости и совершить мужской поступок», — добавил БОЛЬШЕДВОРОВ.
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