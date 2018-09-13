Футбольный клуб «Кьево» лишён трёх очков в чемпионате Италии за финансовые махинации

Футбольный клуб «Кьево» признан виновным в финансовых махинациях.

Руководство клуба умышленно завышала прибыль от продажи и аренды 30 футболистов для прохождения лицензирования. Сумма фиктивной прибыли составила более € 25 млн «Кьево» получил наказание в виде лишения трёх очков и штрафа на € 200 тысяч, сообщает Football Italia. Сторона обвинения изначально требовала лишить команду сразу 15 очков в нынешнем сезоне.

Президент «Кьево» Лукиа Кампеделли получил запрет на футбольную деятельность сроком на три месяца.

После вступления наказания в силу у «Кьево» в турнирной таблице итальянской Серии А будет -2 очка.