Ещё
Футбольный клуб «Кьево» лишён трёх очков в чемпионате Италии за финансовые махинации
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футбольный клуб «Кьево» лишён трёх очков в чемпионате Италии за финансовые махинации 

RT на русском + ещё 8 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футбольный клуб «Кьево» признан виновным в финансовых махинациях.
Руководство клуба умышленно завышала прибыль от продажи и аренды 30 футболистов для прохождения лицензирования. Сумма фиктивной прибыли составила более € 25 млн  «Кьево» получил наказание в виде лишения трёх очков и штрафа на € 200 тысяч, сообщает Football Italia. Сторона обвинения изначально требовала лишить команду сразу 15 очков в нынешнем сезоне.
Президент «Кьево» Лукиа Кампеделли получил запрет на футбольную деятельность сроком на три месяца.
После вступления наказания в силу у «Кьево» в турнирной таблице итальянской Серии А будет -2 очка.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил решение об условном отстранении французского клуба «Марсель» от участия в еврокубках сроком на один сезон.
RT на русском: последние новости
Источник: Терри успешно прошёл медосмотр и подпишет контракт со «Спартаком» по схеме 1+1 Ургант выбрал, на чьей стороне в конфликте Нурмагомедова и Тимати Польша выступит против санкций ЕС в отношении Венгрии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA6
Украинский боец решил получить гражданство РФ41
Пути Шипулина и сборной России разойдутся1
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ15
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение