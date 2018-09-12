Россияне выбыли из борьбы на ЧМ по гребле

Четыре российских экипажа не смогли пробиться в финальные заплывы на чемпионате мира по академической гребле. Мировой турнир проходит в Пловдиве (Болгария).

Одиночница Екатерина Курочкина не смогла пройти квалификацию и будет бороться за места, начиная с 13-го.

Ещё три мужских команды — безрульная четвёрка, двойка парная и легковесная двойка парная — также покинули чемпионат мира без медалей, и будут бороться за места во втором десятке.

В финальную часть соревнований пробились мужская парная четвёрка и четыре женских российских экипажей.