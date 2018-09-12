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Россияне выбыли из борьбы на ЧМ по гребле
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Россияне выбыли из борьбы на ЧМ по гребле 

News.ru 4 часа назад
Четыре российских экипажа не смогли пробиться в финальные заплывы на чемпионате мира по академической гребле. Мировой турнир проходит в Пловдиве (Болгария).
Одиночница Екатерина Курочкина не смогла пройти квалификацию и будет бороться за места, начиная с 13-го.
Ещё три мужских команды — безрульная четвёрка, двойка парная и легковесная двойка парная — также покинули чемпионат мира без медалей, и будут бороться за места во втором десятке.
В финальную часть соревнований пробились мужская парная четвёрка и четыре женских российских экипажей.
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