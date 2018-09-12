В Госудуму внесен проект дуэльного кодекса

В объяснительной записке отмечается, что, хотя в России и предусмотрена ответственность за клевету и оскорбление, в последнее время наблюдается тенденция со стороны госслужащих вызывать на дуэль граждан, «выражающих отличные от официальных точки зрения».

Предполагается, что кодекс упорядочит основные причины вызова на дуэль и порядок ее проведения. Так, согласно законопроекту, дуэль может состояться только между равными соперниками, а государственные или муниципальные служащие должны отклонить вызов и предоставить вызывающему их право искать удовлетворения жалобы в суде.

При этом подчеркивается, что дуэль между гражданами хотя и возможна, «но является аномалией, не отвечая своему назначению».

Ранее сообщалось, что глава Росгвардии вызвал Навального на ринг и пообещал сделать из него «отбивную».