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Дзагоев и Щенников стали тренироваться в общей группе ЦСКА
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Дзагоев и Щенников стали тренироваться в общей группе ЦСКА 

Газета.Ru + ещё 9 3 часа назад
Полузащитник Алан Дзагоев и защитник Георгий Щенников вернулись к тренировкам в общей группе московского ЦСКА, сообщает Sport24.
По информации с официального сайта армейского клуба, Дзагоев продолжает работать с некоторыми ограничениями.
Дзагоев травмировал икроножную мышцу в матче за Олимп-Суперкубок России с «Локомотивом» (1:0) 31 июля и с тех пор на поле не выходил, а Щенников получил травму приводящей мышцы левого бедра в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом» (3:0) 18 августа.
Ближайший матч ЦСКА сыграет с «Уфой» в гостях 15 сентября.
Ранее сообщалось, что УЕФА инспектирует «Лужники» для проведения матчей Лиги чемпионов.
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