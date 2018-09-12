Дзагоев и Щенников стали тренироваться в общей группе ЦСКА

По информации с официального сайта армейского клуба, Дзагоев продолжает работать с некоторыми ограничениями.

Дзагоев травмировал икроножную мышцу в матче за Олимп-Суперкубок России с «Локомотивом» (1:0) 31 июля и с тех пор на поле не выходил, а Щенников получил травму приводящей мышцы левого бедра в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом» (3:0) 18 августа.

Ближайший матч ЦСКА сыграет с «Уфой» в гостях 15 сентября.