Фотофакт: памятник Оружейникам отремонтировали в Ижевске

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Работы проводились с 28 августа по 8 сентября. За это время провели работы по реставрации и покраске памятных табличек. Кроме этого, установили на место и табличку, которую ранее убирали вместе с гранитной плитой.

Напомним, памятник ижевским оружейникам работы скульптора Павла Медведева был открыт 11 лет назад. Кроме фигур мастеров на нем нанесены таблички с именами легендарных ижевских оружейников ( Михаил Калашников , Геннадий Никонов, Евгений Драгунов и т.д.) и предприятий ( Ижмаш , Ижмех, Аксион).

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