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Фотофакт: памятник Оружейникам отремонтировали в Ижевске
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Фотофакт: памятник Оружейникам отремонтировали в Ижевске 

Izhlife 4 часа назад
Фото: Izhlife
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Работы проводились с 28 августа по 8 сентября. За это время провели работы по реставрации и покраске памятных табличек. Кроме этого, установили на место и табличку, которую ранее убирали вместе с гранитной плитой.
Напомним, памятник ижевским оружейникам работы скульптора Павла Медведева был открыт 11 лет назад. Кроме фигур мастеров на нем нанесены таблички с именами легендарных ижевских оружейников (Михаил Калашников, Геннадий Никонов, Евгений Драгунов и т.д.) и предприятий (Ижмаш, Ижмех, Аксион).
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