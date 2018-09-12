Ещё
На стадионе «Металлист» в Харькове обнаружены кротовые норы
Далее:
Читайте также:
Ещё

На стадионе «Металлист» в Харькове обнаружены кротовые норы 

RT на русском + ещё 4 4 часа назад
На поле харьковского стадиона «Металлист», на котором через неделю пройдёт матч группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтёром» и немецким «Хоффенхаймом», обнаружены кротовые норы.
Об этом сообщает пресс-служба донецкого футбольного клуба.
Норы расположены возле углового флажка около северной трибуны. Примечательно, что «кроты» — это одно из прозвищ коллектива из Донецка.
Матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Хоффенхайм» состоится на харьковской арене 19 сентября.
Ранее В ЦСКА выразили уверенность, что УЕФА одобрит проведение матчей Лиги чемпионов в «Лужниках».
RT на русском: последние новости
Серену Уильямс оштрафовали на $17 тысяч за оскорбления судьи в финале US Open Эксперт Ловчев прокомментировал возможное появление Терри в «Спартаке» В Госдуму внесён проект дуэльного кодекса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам10
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»4
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой3
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову4
Аршавин сделал громкое заявление об уходе из «Зенита»
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение