На стадионе «Металлист» в Харькове обнаружены кротовые норы 

На поле харьковского стадиона «Металлист», на котором через неделю пройдёт матч группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтёром» и немецким «Хоффенхаймом», обнаружены кротовые норы.
Об этом сообщает пресс-служба донецкого футбольного клуба.
Норы расположены возле углового флажка около северной трибуны. Примечательно, что «кроты» — это одно из прозвищ коллектива из Донецка.
Матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Хоффенхайм» состоится на харьковской арене 19 сентября.
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