На стадионе «Металлист» в Харькове обнаружены кротовые норы

На поле харьковского стадиона «Металлист», на котором через неделю пройдёт матч группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтёром» и немецким «Хоффенхаймом», обнаружены кротовые норы.

Об этом сообщает пресс-служба донецкого футбольного клуба.

Норы расположены возле углового флажка около северной трибуны. Примечательно, что «кроты» — это одно из прозвищ коллектива из Донецка.

Матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Хоффенхайм» состоится на харьковской арене 19 сентября.