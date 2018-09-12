«В CAS удивлены этим делом». Юрист рассказал о жалобе игроков «Тюмени» на невыплату премиальных

11 сентября в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) состоялось решающее заседание по делу о взыскании премиальных, не выплаченных игрокам «Тюмени». Напомним, они полагались футболистам за решение спортивной задачи — выход в ФНЛ по итогам сезона-2013/2014.

«Какой будет итог, мы узнаем через два-три месяца, когда суд направит сторонам свое решение. Одно могу сказать точно: в этом деле правда на сто процентов на стороне футболистов, — сказал юрист Евгений Морозов в интервью корреспонденту Sport24.ru Арарату Мамберяну. — В ходе заседания швейцарские судьи сами сильно удивлялись некоторым моментам. Например, тому, что в обход регламента, который запрещает обращение в суды общей юрисдикции субъектам футбола, в суд обратился учредитель ФК «Тюмень» — государственный орган.

Еще большее удивление вызвало то, что пересмотр дела по якобы новым обстоятельствам (решение суда общей юрисдикции по заявлению учредителей клуба) был по новому регламенту, а решение в пользу футболистов принималось по старому. Нормы нового регламента не могли и не могут распространяться на решения Палаты по разрешению споров РФС , вступившие в законную силу до его принятия.

На заседании выступили свидетели — бывшие футболисты «Тюмени», которые подтвердили, что им премиальные выплатили в полном объеме уже в следующем спортивном сезоне. Мы убеждены в своей правоте, надеемся и верим, что справедливость восторжествует».

Ранее Морозов сообщал Sport24.ru, что CAS уже принимал решение в пользу футболистов «Тюмени», палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление «Тюмени» об отказе игрокам в их требованиях.

В этом сезоне ФНЛ после десяти туром «Тюмень» идет на 14-м месте с десятью очками.