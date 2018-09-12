Ещё
«В CAS удивлены этим делом». Юрист рассказал о жалобе игроков «Тюмени» на невыплату премиальных
Далее:
Читайте также:
Ещё

«В CAS удивлены этим делом». Юрист рассказал о жалобе игроков «Тюмени» на невыплату премиальных 

SPORT24.ru 4 часа назад
11 сентября в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) состоялось решающее заседание по делу о взыскании премиальных, не выплаченных игрокам «Тюмени». Напомним, они полагались футболистам за решение спортивной задачи — выход в ФНЛ по итогам сезона-2013/2014.
«Какой будет итог, мы узнаем через два-три месяца, когда суд направит сторонам свое решение. Одно могу сказать точно: в этом деле правда на сто процентов на стороне футболистов, — сказал юрист Евгений Морозов в интервью корреспонденту Sport24.ru Арарату Мамберяну. — В ходе заседания швейцарские судьи сами сильно удивлялись некоторым моментам. Например, тому, что в обход регламента, который запрещает обращение в суды общей юрисдикции субъектам футбола, в суд обратился учредитель ФК «Тюмень» — государственный орган.
Еще большее удивление вызвало то, что пересмотр дела по якобы новым обстоятельствам (решение суда общей юрисдикции по заявлению учредителей клуба) был по новому регламенту, а решение в пользу футболистов принималось по старому. Нормы нового регламента не могли и не могут распространяться на решения Палаты по разрешению споров РФС, вступившие в законную силу до его принятия.
На заседании выступили свидетели — бывшие футболисты «Тюмени», которые подтвердили, что им премиальные выплатили в полном объеме уже в следующем спортивном сезоне. Мы убеждены в своей правоте, надеемся и верим, что справедливость восторжествует».
Ранее Морозов сообщал Sport24.ru, что CAS уже принимал решение в пользу футболистов «Тюмени», палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление «Тюмени» об отказе игрокам в их требованиях.
В этом сезоне ФНЛ после десяти туром «Тюмень» идет на 14-м месте с десятью очками.
SPORT24.ru: последние новости
Звезды «Динамо» побывали в гостях у Знарка. Его называют кандидатом на пост тренера бело-голубых Дик Адвокат будет назначен главным тренером «Утрехта» Экс-игрок «Милана»: «Однажды Ибрагимович швырнул Гаттузо в урну»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам10
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»4
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой3
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову4
Аршавин сделал громкое заявление об уходе из «Зенита»
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение