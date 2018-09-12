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Тарпищев и глава ITF обсудят изменение формата Кубка Дэвиса
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Тарпищев и глава ITF обсудят изменение формата Кубка Дэвиса 

Спорт-Экспресс + ещё 1 4 часа назад
Президент ФТР Шамиль Тарпищев сообщил, что в октябре на летних юношеских Олимпийских играх он планирует встретиться с главой ITF Дэвидом Хаггерти. Одной из тем для обсуждения станет изменение формата Кубка Дэвиса.
— У меня еще будет отдельная встреча в Буэнос-Айресе с Дэвидом Хаггерти по изменению формата Кубка Дэвиса, — цитирует "РИА Новости" Тарпищева. — Я был другого мнения по этому вопросу. Реформы должны были быть, но провести их надо было иначе. Думаю, что это не конец и это вынужденная мера. Кубок Дэвиса лишился за последнее время спонсоров. Оптимальный вариант изменения формата может быть другим, но с другой стороны, это жизненная необходимость. ITF пока в начале пути в этом вопросе.
Решение об изменении формата Кубка Дэвиса было принято в августе этого года. По новым правилам в квалификационном раунде выступят 24 команды — они проведут матчи дома и в гостях. 12 победителей гарантируют себе прямые путевки в финал турнира, где присоединятся к четырем полуфиналистам прошлого года. Также две сборные получат wild card — их обладатели будут названы до жеребьевки отборочного раунда.
Согласно новому регламенту, финал Кубка Дэвиса будет проходить в течение недели в одном месте. В финале 18 сборных разделят на шесть групп. Каждый матч группового турнира будет состоять из трех игр — двух одиночных и одной парной. Количество сетов будет ограничено тремя. Победители групп, а также две лучшие команды из тех, что займут вторые места, выйдут в 1/4 финала. Далее турнир будет проходить в формате плей-офф. По его итогам определится чемпион.
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