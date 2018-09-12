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Глава Мордовии рассказал Дмитрию Медведеву о росте производства
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Глава Мордовии рассказал Дмитрию Медведеву о росте производства 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Такие цифры прозвучали в ходе рабочей встречи председателя правительства России Дмитрия Медведева с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым.
Как сообщили в пресс-службе лидера региона, докладывая о ситуации в экономике, глава РМ отметил рост показателей в ключевых отраслях. При этом Владимир Волков подчеркнул, что положительная динамика во многом связана с подготовкой республики к Чемпионату мира по футболу. Так, за последние пять лет объемы строительных работ в Мордовии выросли вдвое. За этот период было построено более 500 километров дорог.
Кроме того, глава РМ рассказал Дмитрию Медведеву о наиболее значимых инвестиционных проектах, реализуемых в регионе.
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