Торторелла подписал новый двухлетний контракт с «Коламбусом»

Новое соглашение Торторелла с «Коламбусом» рассчитано до 2021 года.

CBJ have signed Head Coach John Tortorella to a 2-year extension. → https://t.co/jX8B8DjuaQ pic.twitter.com/qK6YU2OZLd

— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 12 сентября 2018 г.

60-летний американский специалист возглавляет «Коламбус» с октября 2015 года. Под руководством Тортореллы команда провела 239 матчей и одержала 129 побед.

Торторелла в сезоне-2016/2017 был признан лучшим тренером НХЛ. «Коламбус» в том сезоне установил клубный рекорд по количеству набранных очков, а также выдал 16-матчевую победную серию.