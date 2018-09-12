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Торторелла подписал новый двухлетний контракт с «Коламбусом»
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Торторелла подписал новый двухлетний контракт с «Коламбусом» 

Советский спорт + ещё 4 4 часа назад
Новое соглашение Торторелла с «Коламбусом» рассчитано до 2021 года.
CBJ have signed Head Coach John Tortorella to a 2-year extension. → https://t.co/jX8B8DjuaQ pic.twitter.com/qK6YU2OZLd
— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 12 сентября 2018 г.
60-летний американский специалист возглавляет «Коламбус» с октября 2015 года. Под руководством Тортореллы команда провела 239 матчей и одержала 129 побед.
Торторелла в сезоне-2016/2017 был признан лучшим тренером НХЛ. «Коламбус» в том сезоне установил клубный рекорд по количеству набранных очков, а также выдал 16-матчевую победную серию.
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