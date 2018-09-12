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Кастер Семеня появилась в ролике Nike, посвященном 30-летию слогана Just Do It
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Кастер Семеня появилась в ролике Nike, посвященном 30-летию слогана Just Do It 

Sostav.ru 4 часа назад
Фото: Sostav.ru
Легендарному слогану Just Do It, с которым неразрывно ассоциируется Nike, в этом году исполняется 30 лет. Отметить юбилей бренд решил с помощью масштабной рекламной кампанией, в которую привлек многих известных спортсменов.
Каждый ролик из кампании показывает историю и путь спортсменов, среди которых Серена Уильямс, Оделл Бекхэм — младший и многие другие.
Героиней нового видео стала легкоатлетка Кастер Семеня. Спортсменка прошла сложный спортивный путь: несколько лет назад критики подвергали сомнению ее пол, так как в ее крови содержится большое количество мужских гормонов. В связи с этим, Кастер могла лишиться множества заработанных наград, в том числе медалей Чемпионатов мира и Олимпийских Игр.
Во вдохновляющем ролике Кастер задается вопросами: «Было бы вам легче, если бы я не была такой быстрой?», «Было бы проще, если бы я перестала выигрывать?», «Может быть, вы предпочли бы, чтобы я остановилась на своих первых шагах?»
Кастер объясняет, таких мыслей быть не должно, потому что она рождена для этого. В финале ролика бегунья призывает каждого, кто понял, для чего рожден — делать свое дело (When you're born to do it, just do it).
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