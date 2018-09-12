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Вратарь «Спартака» Гудачек прокомментировал старт нового сезона КХЛ
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Вратарь «Спартака» Гудачек прокомментировал старт нового сезона КХЛ 

RT на русском 4 часа назад
Вратарь московского «Спартака» Юлиус Гудачек в беседе с «Известиями» прокомментировал старт нового сезона КХЛ, когда клуб взял шесть очков из восьми.
«Да, хорошее начало. Первую игру с «Амуром» я смотрел дома по телевизору, вторую с «Адмиралом» — уже с трибуны, когда стало получше. С «Куньлунем» тоже хорошо выступили, была быстрая, скоростная игра», — сказал спортсмен.
По его словам, нужно забивать больше, чем одну шайбу, тем более в домашнем матче.
Кроме того, Гудачек оценил поддержку спартаковских болельщиков, но отметил, что команда должна играть в хороший хоккей, чтобы на следующие игры зрителей приходило ещё больше.
Ранее хоккеист московского «Динамо» Дастин Бойд прокомментировал неудачный старт команды в новом сезоне.
В мае двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов в беседе с НСН рассказал, почему Швеция выиграла чемпионат мира по хоккею.
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