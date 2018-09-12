В Sauber рассчитывают на большее в 2019-м

После нескольких лет в роли записных аутсайдеров, в Sauber добились прогресса на фоне неудач Williams, и рассчитывают сделать следующий шаг в 2019-м, когда за руль сядет Кими Райкконен

Симоне Реста, технический директор: «Надеюсь, в ближайших гонках мы ещё прибавим и сможем двумя машинами бороться всё ближе и ближе к десятке лучших в квалификации.

Тенденции в этом сезоне для Sauber весьма позитивные, но сейчас мы не столь активно ведём доработку С37, поскольку уже сосредоточились на машине для следующего сезона. Для нас это серьёзный вызов — и отличная возможность сократить отставание от ведущих команд».