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В Sauber рассчитывают на большее в 2019-м
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В Sauber рассчитывают на большее в 2019-м 

F1News.ru 4 часа назад
Фото: F1News.ru
После нескольких лет в роли записных аутсайдеров, в Sauber добились прогресса на фоне неудач Williams, и рассчитывают сделать следующий шаг в 2019-м, когда за руль сядет Кими Райкконен.
Симоне Реста, технический директор: «Надеюсь, в ближайших гонках мы ещё прибавим и сможем двумя машинами бороться всё ближе и ближе к десятке лучших в квалификации.
Тенденции в этом сезоне для Sauber весьма позитивные, но сейчас мы не столь активно ведём доработку С37, поскольку уже сосредоточились на машине для следующего сезона. Для нас это серьёзный вызов — и отличная возможность сократить отставание от ведущих команд».
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