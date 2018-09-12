Новиков: Шанцев вернулся не для того, чтобы чай пить, спрос в «Динамо» серьёзный

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил ситуацию в «Сибири» и московском «Динамо». Новосибирская команда проиграла пять матчей подряд, а динамовцы одержали всего одну победу в пяти встречах на старте сезона.

«Я был в этом тренерском пиджаке и понимаю, насколько важен старт для команды и для тренера. Этот старт зависит от многих вещей, в том числе и от удачи. Без неё в спорте невозможно чего-то добиться. Если тренер берётся за штурвал, он должен видеть цель, куда он идёт, и знать, в каком состоянии игроки будут через месяц-два, потому что у него должен быть опыт их развития. Глубоко убеждён, что нужно заниматься своими резервами. Надо влезать туда по уши. А у нас получается так, что школы сами по себе, а команды мастеров — сами по себе. Что дала «Сибирь» в последнее время? Можно вспомнить Тарасенко. Раньше там было много хоккеистов, которые играли на уровне ведущих хоккеистов СССР. А сейчас это местечковая команда, которая ничего не решает.

Ситуация в обоих клубах сложная. По мне, тренерский штаб — это команда помощников главному тренеру. Я много работал помощником, и иногда брал больше на себя, когда были конфликтные ситуации. Роль помощников огромна, это опора тренеров. Он не может всё знать и всё видеть. Что касается «Динамо», то там есть вопросы по комплектованию. От пришедших игроков ожидали большего. Но пока они не раскрылись. Сделают они это или нет — сказать трудно. У «Сибири» вообще тёмная история. Восток — дело тонкое, и «Сибирь» — не исключение.

Не секрет, что с возвращением Шанцева спрос и ответственность с тренеров возрастает в разы. Этот человек вернулся не для того, чтобы чай пить во время хоккея. Это известная личность, не мне о ней рассказывать. Спрос будет очень серьёзный, Шанцев и его помощники — специалисты серьёзного уровня. Они разберутся, что им делать. Время ещё есть, я бы не паниковал. Но в то же время я вижу проблему в том, что ставка была сделана на Ерёменко. Это опытный вратарь, под ним должен быть достойный сменщик. Я не знаю, насколько готов Бочаров. Он хороший голкипер, но он должен быть почти на уровне главного и создавать ему конкуренцию. Иначе получается так, что собрались в дорогу, а ключевые позиции не укреплены. Надо смотреть, насколько каждый игрок способен решать задачи. То, что у «Динамо» большие задачи, это понятно. В московском клубе собраны большие специалисты, и они разберутся. Но я вижу некоторые недочёты», — сказал Новиков «Чемпионату».