Bloomberg (США): Санкции ЕС против Венгрии могут дать обратный результат

В среду в Европарламенте состоится голосование по вопросу о том, начинать или нет дисциплинарную процедуру против Венгрии. Оно может создать непреднамеренные последствия, поскольку поможет крайне правым и проекту Стива Бэннона по формированию националистического альянса к европейским выборам 2019 года.

Нельзя не признать, что Венгрия свернула с либерального пути, и что европейские нарекания за нарушения норм права являются обоснованными. В этом году премьер-министра Виктора Орбана избрали на третий срок, и он со своими друзьями усилил контроль над средствами массовой информации в стране. Кроме того, правительство ужесточило меры давления на некоммерческие организации, особенно на те, которые оказывают помощь иммигрантам. Европейский союз уже давно беспокоят действия венгерского правительства по установлению контроля над конституционным судом и по ограничению его полномочий. Докладчик Европарламента Джудит Саргентини (Judith Sargentini) в апреле опубликовала доклад, в котором перечислены многочисленные нарушения Венгрией европейских ценностей. Содержание доклада яростно оспорили представители руководства правящей партии Фидес (Венгерский гражданский союз).

Доклад Саргентини состоит в основном из тщательно проверенных фактов, что дает формальные основания для начала процедуры по статье 7. Теоретически это может привести к тому, что Венгрия лишится права голоса в ЕС. В среду депутаты Европарламента получат возможность продемонстрировать свою поддержку ценностям Евросоюза, и даже союзники Орбана из правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) не упустят свой шанс публично дистанцироваться от его правительства.

Например, поддержать Орбана будет очень трудно австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу , чья партия входит в состав ЕНП. Курца часто обвиняют в предательстве либеральных ценностей, поскольку он сформировал правящую коалицию с крайне правой Австрийской партией свободы и пытается предстать в образе просвещенного центриста, давая указания депутатам Европарламента от своей партии голосовать за применение статьи 7 и даже за приостановку членства Фидес в ЕНП.

Трудно будет и лидеру Европейской народной партии в Европарламенте Манфреду Веберу (Manfred Weber), который на прошлой неделе выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии . Он уже не сможет активно защищать Орбана, как делал это раньше. Веберу придется доказывать, что если он получит высокую должность в Еврокомиссии, которая близка к посту премьер-министра, то не станет составлять протекцию своим однопартийцам из ЕНП. Таким образом, несмотря на сильные симпатии к Орбану в рядах Христианского социального союза в Баварии, членом которого является Вебер, он не будет вступаться за Венгрию. А главный союзник ХСС Христианско-демократический союз Ангелы Меркель наверняка поддержит применение статьи 7.

Так что парламент, скорее всего, проголосует против Орбана; однако с практической точки зрения венгерский лидер и его партия мало что потеряют. Чтобы лишить Венгрию права голоса, национальные лидеры ЕС в Европейском совете должны проголосовать за это единогласно. Этого не случится, поскольку аналогичная процедура ожидает Польшу, и та вряд ли проголосует против Венгрии. А некоторые другие лидеры одобряют кампанию Орбана в защиту венгерского суверенитета.

На самом деле, опасность заключается в том, что Фидес могут исключить из голосующего блока ЕНП. Партия Орбана не покинет эту группу добровольно. Венгерскому лидеру важно показать, что он является составной частью центристского мейнстрима, идеологом респектабельного правого крыла христианской демократии. Но если ЕНП выгонит Фидес, это усилит позиции Бэннона, стремящегося объединить партии националистов, шовинистов, евроскептиков и противников иммиграции накануне выборов в Европарламент, которые состоятся в будущем году.

Лидер Австрийской партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе (Heinz-Christian Strache) уже пригласил Фидес вступить в состав фракции Европейского парламента «Европа наций и свобод», куда входят французские националисты во главе с Марин Ле Пен , голландская антииммигрантская партия Герта Вилдерса и итальянская «Лига Севера» под руководством министра внутренних дел Маттео Сальвини.

На первый взгляд, Венгерский гражданский союз не станет особо ценным приобретением для этого националистического альянса. У него в Европарламенте всего 12 депутатов, а в 2019 году их станет не намного больше. Но даже 12 лишних голосов сделают «Европу наций и свобод» самой крупной фракцией, включающей в свой состав партии с националистическими и антииммигрантскими программами. Она может стать весьма притягательной силой для правящей в Польше Партии свободы и справедливости, а также для «Альтернативы для Германии», которые сегодня принадлежат к разным фракциям, а в 2019 году могут получить немало мандатов.

Выборы в Европарламент будут очень напряженными. Правоцентристские партии господствующего направления столкнутся с серьезными вызовами, как это уже было на недавних национальных выборах. Пожалуй, ЕНП нуждается в Фидес, если она хочет остаться самой крупной группой в парламенте и поставить Вебера у штурвала Еврокомиссии, о чем мечтает Германия.

У правоцентристов из мейнстрима есть множество избирателей, которые согласны с бескомпромиссной политикой Орбана в вопросах иммиграции и с его стремлением укрепить национальное самосознание. Отталкивая Орбана, ЕС оттолкнет и этих избирателей, которые начнут поддерживать маргинальные партии крайне правого толка. Да, Европарламент может запустить процесс по статье 7 и надавить на Венгрию, чтобы та исправилась. Но ему важно сохранить Фидес в составе ЕНП, чтобы не дать дополнительных шансов единому националистическому фронту перед выборами 2019 года.