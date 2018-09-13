Польша выступит против санкций ЕС в отношении Венгрии

Москва, 13 сентября — «Вести. Экономика». МИД Польши опубликовало заявление, в котором говорится, что страна намерена выступить против санкций Европейского союза в отношении Венгрии, говорится на сайте ведомства.

"Каждое государство-член ЕС имеет собственное суверенное право проводить внутренние реформы, которые оно сочтет уместными… Поэтому Польша будет голосовать на форумах европейских институтов против введения возможных санкций против Венгрии", — указывается в заявлении.

В польском ведомстве также указали, что действия, направленные против членов ЕС, лишь усугубляют раскол объединения, что становится причиной падения доверия к европейским институтам.

Как писали «Вести. Экономика», Европарламент впервые в истории Евросоюза проголосовал за начало процедуры наказания страны, входящей в ЕС, за «нарушение базовых ценностей».

Евродепутаты большинством голосов (448 — «за», 197 — «против», 48 воздержались) проголосовали за внесении в совет ЕС вопроса о лишении Венгрии права голоса в Европарламенте.

Поводом для начала санкционной процедуры стал доклад депутата от нидерландской партии «Зеленые левые» Джудит Саргентини об имеющихся нарушениях в вопросах политических свобод, независимости судебной власти, ущемлении свободы прессы, коррупции, злоупотреблениях при распределении грантов Евросоюза, а также ущемления прав меньшинств (в частности, румын и цыган) в Венгрии.