Ещё
Польша выступит против санкций ЕС в отношении Венгрии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Польша выступит против санкций ЕС в отношении Венгрии 

Вести Экономика + ещё 19 8 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 сентября — «Вести. Экономика». МИД Польши опубликовало заявление, в котором говорится, что страна намерена выступить против санкций Европейского союза в отношении Венгрии, говорится на сайте ведомства.
"Каждое государство-член ЕС имеет собственное суверенное право проводить внутренние реформы, которые оно сочтет уместными… Поэтому Польша будет голосовать на форумах европейских институтов против введения возможных санкций против Венгрии", — указывается в заявлении.
В польском ведомстве также указали, что действия, направленные против членов ЕС, лишь усугубляют раскол объединения, что становится причиной падения доверия к европейским институтам.
Как писали «Вести. Экономика», Европарламент впервые в истории Евросоюза проголосовал за начало процедуры наказания страны, входящей в ЕС, за «нарушение базовых ценностей».
Евродепутаты большинством голосов (448 — «за», 197 — «против», 48 воздержались) проголосовали за внесении в совет ЕС вопроса о лишении Венгрии права голоса в Европарламенте.
Поводом для начала санкционной процедуры стал доклад депутата от нидерландской партии «Зеленые левые» Джудит Саргентини об имеющихся нарушениях в вопросах политических свобод, независимости судебной власти, ущемлении свободы прессы, коррупции, злоупотреблениях при распределении грантов Евросоюза, а также ущемления прав меньшинств (в частности, румын и цыган) в Венгрии.
Вести Экономика: последние новости
Медведев: УЕФА получит временные налоговые льготы на время ЧЕ-2020 Норвегия выделит средства на поиск нефти вдоль границы с Россией Профсоюз призывает Ryanair к забастовке в Германии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA
Украинский боец решил получить гражданство РФ
Пути Шипулина и сборной России разойдутся
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение