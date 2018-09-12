NASCAR: Определились все участники «плей-офф» 2018 года

В Кубковой серии NASCAR завершилась «регулярка», по итогам которой определились все участники «плей-офф». Начинается самое интересное — непосредственная борьба за главный трофей американского автоспорта. В десяти оставшихся гонках NASCAR Playoffs 2018 примут участие и будут бороться за призовые все гонщики Чемпионата, но только 16 лучших по итогам 26 прошедших гонок продолжат сражение за Кубок. Причем после первых трех гонок число претендентов сократиться до 12, после трех следующих до 8, а еще через три гонки до 4, которые в финальной гонке определят обладателя главного приза.

Вот как выглядит стартовая классификация NASCAR Playoffs 2018

Мартин Труекс-мл. (Furniture Row Racing) 2035

Клинт Бойер (Stewart Haas Racing) 2015

Джоуи Логано (Team Penske) 2014

Курт Буш (Stewart Haas Racing) 2014

Чэйз Эллиот (Hendrick Motorsports) 2008

Райан Блэйни (Team Penske) 2007

Эрик Джонс (Joe Gibbs Racing) 2005

Остин Диллон (Richard Childress Racing) 2005

Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing) 2003

Арик Алмирола (Stewart Haas Racing) 2001

Джимми Джонсон (Hendrick Motorsports) 2000

Алекс Боумен (Hendrick Motorsports) 2000

Последняя же гонка «регулярки», проходившая на овале Индианаполиса, неожиданностей не принесла, за исключение того, что прошла она не в воскресенье, как планировалось, а в понедельник, когда, наконец-то, закончился дождь, продолжавшийся несколько дней. Вторую подряд победу праздновал Брэд Кезеловски из Team Penske. Похоже, что экс-чемпион (2012) Кубковой серии обрел свою лучшую форму в самый нужный момент и будет одним из главных претендентов на трофей.

«Плей-офф» стартует уже на этой неделе с воскресной гонки South Point 400 на овале Лас-Вегаса.