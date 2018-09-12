NASCAR: Определились все участники «плей-офф» 2018 года 

В Кубковой серии NASCAR завершилась «регулярка», по итогам которой определились все участники «плей-офф». Начинается самое интересное — непосредственная борьба за главный трофей американского автоспорта. В десяти оставшихся гонках NASCAR Playoffs 2018 примут участие и будут бороться за призовые все гонщики Чемпионата, но только 16 лучших по итогам 26 прошедших гонок продолжат сражение за Кубок. Причем после первых трех гонок число претендентов сократиться до 12, после трех следующих до 8, а еще через три гонки до 4, которые в финальной гонке определят обладателя главного приза.
Вот как выглядит стартовая классификация NASCAR Playoffs 2018
Кевин Харвик (Stewart Haas Racing) 2050 очков
Кайл Буш (Joe Gibbs Racing) 2050
Мартин Труекс-мл. (Furniture Row Racing) 2035
Брэд Кезеловски (Team Penske) 2019
Клинт Бойер (Stewart Haas Racing) 2015
Джоуи Логано (Team Penske) 2014
Курт Буш (Stewart Haas Racing) 2014
Чэйз Эллиот (Hendrick Motorsports) 2008
Райан Блэйни (Team Penske) 2007
Эрик Джонс (Joe Gibbs Racing) 2005
Остин Диллон (Richard Childress Racing) 2005
Кайл Ларсон (Chip Ganassi Racing) 2005
Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing) 2003
Арик Алмирола (Stewart Haas Racing) 2001
Джимми Джонсон (Hendrick Motorsports) 2000
Алекс Боумен (Hendrick Motorsports) 2000
Последняя же гонка «регулярки», проходившая на овале Индианаполиса, неожиданностей не принесла, за исключение того, что прошла она не в воскресенье, как планировалось, а в понедельник, когда, наконец-то, закончился дождь, продолжавшийся несколько дней. Вторую подряд победу праздновал Брэд Кезеловски из Team Penske. Похоже, что экс-чемпион (2012) Кубковой серии обрел свою лучшую форму в самый нужный момент и будет одним из главных претендентов на трофей.
«Плей-офф» стартует уже на этой неделе с воскресной гонки South Point 400 на овале Лас-Вегаса.