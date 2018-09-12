Экс-хавбек «Спартака» Промес готов к дебюту за «Севилью» на домашней арене

Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес вернулся в расположение клуба после матчей за сборную Голландии, сообщает "Советский спорт"

"Вернулся в «Севилью» и готов к первой игре на «Рамон Санчес Писхуан», — написал игрок в своем твиттере.

Промес переехал в «Севилью» этим летом из московского «Спартака». Футболист дебютировал за испанский клуб в матче третьего тура испанского чемпионата против «Бетиса» (0:1), выйдя на замену на 87-й минуте.

Следующий матч испанская команда сыграет 16 сентября в рамках Примеры на «Рамон Санчес Писхуан» против «Хетафе».

Ранее СМИ сообщали, что сумма отступных за Промеса составляет около €150 млн