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Экс-хавбек «Спартака» Промес готов к дебюту за «Севилью» на домашней арене
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Экс-хавбек «Спартака» Промес готов к дебюту за «Севилью» на домашней арене 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес вернулся в расположение клуба после матчей за сборную Голландии, сообщает "Советский спорт".
"Вернулся в «Севилью» и готов к первой игре на «Рамон Санчес Писхуан», — написал игрок в своем твиттере.
Промес переехал в «Севилью» этим летом из московского «Спартака». Футболист дебютировал за испанский клуб в матче третьего тура испанского чемпионата против «Бетиса» (0:1), выйдя на замену на 87-й минуте.
Следующий матч испанская команда сыграет 16 сентября в рамках Примеры на «Рамон Санчес Писхуан» против «Хетафе».
Ранее СМИ сообщали, что сумма отступных за Промеса составляет около €150 млн
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