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Молодежь объединяется для активной работы
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Молодежь объединяется для активной работы 

ТВ-МИГ 4 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Владимирская молодёжь объединяется и делится друг с другом опытом. Так, в Вязники приехали представители Молодёжной думы при Законодательном Собрании Владимирской области во главе с председателем Полиной Касаткиной.
В рамках общения представители Молдумы рассказали активистам Вязниковского района о деятельности молодёжной структуры. Также речь шла о реализации различных добровольческих и волонтёрских проектов на уровне какого-либо муниципалитета и/или региона в целом.
В свою очередь, вязниковская молодёжь поделилась своим опытом и рассказала о наиболее важных и значимых мероприятиях, которые они сами организовали или, на которых присутствовали в качестве волонтёров.
К слову, в мероприятии принял участи и глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин, который, со своей стороны, отметил высокий уровень профессионализма молодёжных объединений и их активистов.
Глава администрации пожелал дальнейших успехов в этой непростой деятельности всем молодым людям, вовлеченным в активную работу.
Дальнейшее взаимодействие по обмену опытом между молодёжными организациями будет продолжено.
«В ходе встречи нам удалось достичь договорённости о взаимодействии между Молодёжным советом при администрации района и Молодежной думой при Законодательном Собрании области. Мы будем и дальше ездить по области, общаться с активистами и делиться опытом со всей молодёжь нашего региона», — отметила председатель Молодёжной Думы при Законодательном Собрании Владимирской области Полина Касаткина.
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