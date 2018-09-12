Молодежь объединяется для активной работы

Владимирская молодёжь объединяется и делится друг с другом опытом. Так, в Вязники приехали представители Молодёжной думы при Законодательном Собрании Владимирской области во главе с председателем Полиной Касаткиной.

В рамках общения представители Молдумы рассказали активистам Вязниковского района о деятельности молодёжной структуры. Также речь шла о реализации различных добровольческих и волонтёрских проектов на уровне какого-либо муниципалитета и/или региона в целом.

В свою очередь, вязниковская молодёжь поделилась своим опытом и рассказала о наиболее важных и значимых мероприятиях, которые они сами организовали или, на которых присутствовали в качестве волонтёров.

К слову, в мероприятии принял участи и глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин , который, со своей стороны, отметил высокий уровень профессионализма молодёжных объединений и их активистов.

Глава администрации пожелал дальнейших успехов в этой непростой деятельности всем молодым людям, вовлеченным в активную работу.

Дальнейшее взаимодействие по обмену опытом между молодёжными организациями будет продолжено.