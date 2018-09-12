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В Северном Тушине проведут профилактическую встречу с подростками
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В Северном Тушине проведут профилактическую встречу с подростками 

Префектура СЗАО города Москвы 4 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Северном Тушине 20 сентября состоится встреча «Подростки. Протест или развитие» в рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
— Подросткам расскажут, что не все действия могут быть безопасными для окружающих и что любое действие несет за собой последствия. Разберем на примерах, какие формы выражения своей уникальности популярны сейчас и чем они опасны. Ребятам будет предложено выбрать безопасное увлечение для себя — то, которое поможет самовыразиться и сможет пригодиться в будущем, — сообщила организатор Татьяна Иванова.
Подростки пройдут тест по профориентации, который подскажет им правильный вектор развития. В качестве положительного примера юных участников мероприятия познакомят с удивительными историями успеха молодых людей: актеров, писателей, художников и предпринимателей.
Вход свободный. Начало в 13.00. Адрес проведения: улица Планерная, дом 7, корпус 1. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (495) 494-23-01.
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