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«Севилья» договорилась о трансфере форварда «Порту»
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«Севилья» договорилась о трансфере форварда «Порту» 

Soccer News 4 часа назад
Фото: Soccer News
По сведениям издания, «нервионцы» в январе арендуют 19-летнего ивуарийца с опцией последующего выкупа.
19-летний Малек выступает за «Порту» с 2017 года, однако пока играл только за вторую команду «драконов», в его активе 9 матчей и 2 гола.
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