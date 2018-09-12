«Севилья» договорилась о трансфере форварда «Порту»

По сведениям издания, «нервионцы» в январе арендуют 19-летнего ивуарийца с опцией последующего выкупа.

19-летний Малек выступает за «Порту» с 2017 года, однако пока играл только за вторую команду «драконов», в его активе 9 матчей и 2 гола.