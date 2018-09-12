Защитник «Баварии» Жером Боатенг рассказал об интересе к себе со стороны нескольких клубов.
"По поводу меня делали запросы «ПСЖ» и "Манчестер Юнайтед". Мне вдохновляли новые вызовы, но я не хотел покидать «Баварию». Это один из крупнейших клубов в мире, и здесь я себя чувствую очень хорошо.
Я позвонил Моуринью, поблагодарил его за старания меня заполучить и сказал, что его интерес является для меня честью. Я объяснил Жозе, что мне будет сложно покинуть «Баварию». Если я сделаю это, то новый клуб должен во всём превосходить мюнхенцев", — сказал Боатенг в интервью Bild.