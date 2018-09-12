День мира отметят в библиотеке на улице Софьи Ковалевской

Сотрудники библиотеки № 30 на улице Софьи Ковалевской приглашают жителей Дмитровского района отметить Международный день мира. Специальная программа будет проведена 21 сентября.

— В программе — историческая справка, акция «Голубь мира», рассказ о проходящих в разных странах мероприятиях, цель которых — поиск эффективных способов достижения мира, — поделилась подробностями старший библиотекарь учреждения Елена Казаченко.

Мероприятие продлится с 15.00 до 17.00. Библиотека № 30 располагается по адресу ул. Софьи Ковалевской, дом 8, корп. 1. (мю)