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День мира отметят в библиотеке на улице Софьи Ковалевской
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День мира отметят в библиотеке на улице Софьи Ковалевской 

Управа района Дмитровский города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Сотрудники библиотеки № 30 на улице Софьи Ковалевской приглашают жителей Дмитровского района отметить Международный день мира. Специальная программа будет проведена 21 сентября.
— В программе — историческая справка, акция «Голубь мира», рассказ о проходящих в разных странах мероприятиях, цель которых — поиск эффективных способов достижения мира, — поделилась подробностями старший библиотекарь учреждения Елена Казаченко.
Мероприятие продлится с 15.00 до 17.00. Библиотека № 30 располагается по адресу ул. Софьи Ковалевской, дом 8, корп. 1. (мю)
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