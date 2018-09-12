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В Волхове открыт после реконструкции стадион «Локомотив»
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В Волхове открыт после реконструкции стадион «Локомотив» 

АСН-Инфо + ещё 1 4 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Перед церемонией открытия с результатами реновации главного спортивного объекта города ознакомился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Глава региона осмотрел спортивные залы, раздевалки, тренерские, площадки для занятий игровыми видами спорта.
«Это не просто стадион, а современный комплекс для развития массового спорта. И в скором времени наряду с созданным здесь спортивным ядром в Волхове начнется строительство ледового дворца — это подарок правительства области местным хоккеистам, выигравшим Ночную хоккейную лигу», — отметил Александр Дрозденко.
Напомним, реконструкция стадиона «Локомотив» в Волхове проводилась с 2016 года в рамках приоритетной областной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». В обновление ключевого спортивного объекта города было вложено 105,8 млн рублей, 91 млн рублей из которых, — средства бюджета Ленинградской области.
На объекте выполнены работы по устройству современного футбольного поля с искусственным покрытием, монтажу комфортных трибун для зрителей, современного информационного табло, оборудованию беговых дорожек с антитравматическим покрытием, устройству детской спортивной площадки и площадки для легкоатлетических снарядов.
Также построен спортивный зал, где смогут заниматься боксеры, легкоатлеты и любители фитнеса. Обновлено освещение стадиона, благоустроена прилегающая к спортивному объекту территория, обеспечена безопасность спортсменов.
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