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Промес: готов к первому матчу на «Рамон Санчес Писхуан»
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Промес: готов к первому матчу на «Рамон Санчес Писхуан» 

Чемпионат.com + ещё 2 3 часа назад
Новичок «Севильи» Квинси Промес в своём «твиттере» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Хетафе» в рамках четвёртого тура испанской Примеры, который станет для него первым на домашнем стадионе команды «Рамон Санчес Писхуан». Футболист сборной Нидерландов опубликовал своё изображение в футболке команды и сопроводил её следующей подписью: «Возвращаюсь в „Севилью“ и готов к своей первой игре на „Рамон Санчес Писхуан“.
Напомним, Промес перешёл в „Севилью“ из московского »Спартака» в концовке минувшего летнего трансферного окна. Трансфер 26-летнего хавбека обошёлся испанскому клубу в € 21 млн За красно-белых Промес выступал с 2014 года и в составе команды успел стать чемпионом России и завоевать Суперкубок страны.
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