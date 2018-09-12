Промес: готов к первому матчу на «Рамон Санчес Писхуан» 

Новичок «Севильи» Квинси Промес в своём «твиттере» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Хетафе» в рамках четвёртого тура испанской Примеры, который станет для него первым на домашнем стадионе команды «Рамон Санчес Писхуан». Футболист сборной Нидерландов опубликовал своё изображение в футболке команды и сопроводил её следующей подписью: «Возвращаюсь в „Севилью“ и готов к своей первой игре на „Рамон Санчес Писхуан“.
Напомним, Промес перешёл в „Севилью“ из московского »Спартака» в концовке минувшего летнего трансферного окна. Трансфер 26-летнего хавбека обошёлся испанскому клубу в € 21 млн За красно-белых Промес выступал с 2014 года и в составе команды успел стать чемпионом России и завоевать Суперкубок страны.