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Станислав Черчесов: «Нижний Новгород» достоин быть представленным в премьер-лиге»
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Станислав Черчесов: «Нижний Новгород» достоин быть представленным в премьер-лиге» 

Нижегородская правда + ещё 1 3 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото Regnum.ruСтанислав Черчесов: «Нижний Новгород» достоин быть представленным в премьер-лиге»Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и и.о.президента РФС Александр Алаев совершили рабочий визит в Нижегородскую область.
11 сентября Станислав Черчесов иАлександр Алаев посетили матч между молодежными сборными России и Сербии. 12 сентября в Городецком районе Станислав Черчесов и Александр Алаев приняли участие в церемонии награждения победителей и призеров финального турнира зоны «Приволжье» первенства России по футболу среди юношей 2001 г.р. Также состоялось обсуждение перспектив развития футбола в Нижегородской области, в котором приняли участие руководители всех федераций, входящих в МРО «Поволжье».
«Вчера в Нижнем Новгороде был поставлен рекорд по посещаемости матчей молодежной сборной за всю историю страны», — подчеркнул Станислав Черчесов. «Город всегда славился своими футбольными традициями. В этом году ФК „Нижний Новгород“ достаточно успешно выступает, хотелось бы, чтобы он был представлен в премьер-лиге», — добавил главный тренер сборной России. Также по мнению Станислава Черчесова, созданная в регионе спортивная инфраструктура позволит привлечь к занятию футболом подрастающее поколение.
«Поволжье — футбольный регион, здесь успешно прошел чемпионат мира и много профессиональных клубов. Это кузница кадров и благодатная земля для футбола.», — отметил и.о.президента РФС Александр Алаев. «Вчерашний матч Россия-Сербия, поставивший рекорд посещаемости, показал насколько востребовано наследие Чемпионата мира. Мы обязательно вернемся в Нижний Новгород с национальной сборной!», — добавил Александр Алаев.
«Я благодарен РФС за внимание к нашему региону», — заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин. «Активность нижегородцев и энергетика трибун на „Стадионе Нижний Новгород“ во время игры Россия-Сербия действительно превзошли все ожидания. Важно, что представители футбольного сообщества смогли оценить потенциал региона. Приятно, что Станислав Черчесовотметил потенциал ФК „Нижний Новгород“. Поставлена задача — выхода в премьер-лигу, будем стремиться к достижению этого результата», — добавил глава региона.
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