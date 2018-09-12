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Сергей Коньков: «Амур» очень здорово сыграл в большинстве
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Сергей Коньков: «Амур» очень здорово сыграл в большинстве 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Адмирала» Сергей Коньков подвёл итоги матча с хабаровским «Амуром» (1:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«В Хабаровске очень неуступчивая команда, которая приехала с непростого выезда, хотела победить. Мы готовились к плотной игре, к тому, что на канадской площадке хоккей будет быстрее.
«Амур» лучше сыграл на нашем пятаке? Я не готов проводить какой-то анализ сейчас. Если проигрывать единоборства и давать сопернику подбирать шайбу, у него будет больше шансов, а мы будем переигрывать смены и банально не успевать — поэтому «Амур» очень здорово сыграл в большинстве, будем разбираться и готовиться к следующей игре», — передает слова Конькова корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.
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