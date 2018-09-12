Сергей Коньков: «Амур» очень здорово сыграл в большинстве

«В Хабаровске очень неуступчивая команда, которая приехала с непростого выезда, хотела победить. Мы готовились к плотной игре, к тому, что на канадской площадке хоккей будет быстрее.

«Амур» лучше сыграл на нашем пятаке? Я не готов проводить какой-то анализ сейчас. Если проигрывать единоборства и давать сопернику подбирать шайбу, у него будет больше шансов, а мы будем переигрывать смены и банально не успевать — поэтому «Амур» очень здорово сыграл в большинстве, будем разбираться и готовиться к следующей игре», — передает слова Конькова корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.