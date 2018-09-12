Новые детские площадки создадут специалисты в Михайлово-Ярцевском

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Специалисты поселения установят пять новых детских площадок до 30 сентября 2018 года.

— Сейчас на объектах работают две бригады. Они выравнивают местность, снимают грунт и засыпают песок. Новые площадки появятся на территории садоводческих некоммерческих товариществ «Акулово», «Газовик», «Тимирязевец» и «Плесково-ТСХА». Кроме того, еще три объекта создадут на территориях СНТ «Ярцево» вблизи одноименной деревни, «Красная Пахра» и «Лужки», — рассказал главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Михайлово-Ярцевское Андрей Ашлапов.

Добавим, что на детских и спортивных комплексах будут установлены тренажерные площадки, качели и поле для мини-футбола.