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Сергей Светлов: «Серебряков стал гарантом победы „Адмирала“
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Сергей Светлов: «Серебряков стал гарантом победы „Адмирала“ 

Спорт-Экспресс + ещё 5 14 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (2:0) отметил вратаря команды Никиту Серебрякова, который отбил все 37 бросков хозяев.
— Мы завершили нашу выездную серию, — приводит официальный сайт «Адмирала» слова Светлова. — Полтора месяца не были во Владивостоке, сыграли шесть игр на выезде. Очень приятно возвращаться домой с выигрышем, с хорошим настроением. Настрой сегодня был хороший, запредельная самоотдача, немного где-то повезло. Благодарен ребятам за хорошую игру! Хочу похвалить нашего вратаря, который сегодня сыграл на ноль, и стал гарантом нашей победы.
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