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Обмен карт «Стрелка» перенесут из пунктов продажи Мострансавто в МФЦ Московской области с 20 сентября
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Обмен карт «Стрелка» перенесут из пунктов продажи Мострансавто в МФЦ Московской области с 20 сентября 

Агентство «Москва» + ещё 2 3 часа назад
Фото: Москва24
Услуга обмена единых транспортных карт «Стрелка» с 20 сентября 2018 г. будет перенесена из пунктов продажи Мострансавто в многофункциональные центры (МФЦ) Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мострансавто.
«С 20 сентября услуга обмена единой транспортной карты «Стрелка» переносится из пунктов продажи ГУП МО «Мострансавто» в МФЦ Московской области», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что неработающую карту «Стрелка» пассажиры смогут обменять в любом МФЦ Московской области. Главным условием обмена является отсутствие задолженности и видимых механических повреждений.
Совместные карты «Стрелка+Тройка» обменять невозможно, предупредили в ведомстве. «Стоит учитывать, что для обращения в МФЦ необходимо подать заявку через региональный портал госуслуг», — добавили в пресс-службе.
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