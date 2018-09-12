Фестиваль хоккея на траве

В последний день сентября на Химмаше пройдет единственный на Урале семейный фестиваль хоккея на траве «Ural Hockey Family»

В программе мероприятия: весёлые старты среди спортсменов и их родителей, конкурсы, викторины, розыгрыши призов и подарков от партнёров

Каждый сможет почувствовать себя хоккеистом, и попытаться забить гол настоящему вратарю

Также вас ждут: зажигательная музыка, вкусный фудкорт, яркая фотозона и многое другое

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Адрес:

Текст адреса:

ул. Дагестанская, 1а Центр карты:

56.763889567940694,60.70113100000001

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.763889,60.701131

Дата:

воскресенье, сентября 30, 2018

Комментарий к дате:

12:00 Стоимость:

Вход свободный

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