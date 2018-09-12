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Фестиваль хоккея на траве
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Фестиваль хоккея на траве 

Overtime.life 3 часа назад
Фото: Overtime.life
В последний день сентября на Химмаше пройдет единственный на Урале семейный фестиваль хоккея на траве «Ural Hockey Family»
В программе мероприятия: весёлые старты среди спортсменов и их родителей, конкурсы, викторины, розыгрыши призов и подарков от партнёров
Каждый сможет почувствовать себя хоккеистом, и попытаться забить гол настоящему вратарю
Также вас ждут: зажигательная музыка, вкусный фудкорт, яркая фотозона и многое другое
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Дагестанская, 1а  Центр карты:
56.763889567940694,60.70113100000001
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.763889,60.701131
Дата:
воскресенье, сентября 30, 2018
Комментарий к дате:
12:00  Стоимость:
Вход свободный
Количество просмотров:
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