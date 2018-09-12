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Невилл: «В ближайшее время Рэшфорду нужно закрепиться на одной позиции»
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Невилл: «В ближайшее время Рэшфорду нужно закрепиться на одной позиции» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Эксперт Sky Sports Гари Невилл высказался по поводу игры нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркуса Рэшфорда.
"Рэшфорд — молодой игрок, так что это не конец света, когда он не получает много практики и играет на разных позициях. Но в ближайшие год-полтора Маркус должен закрепиться на какой-то конкретной позиции и провести в этой роли 100 матчей.
Рэшфорд играет слева, справа, по центру, выходит со скамейки… Это сложно. Он получает неоценимый опыт, да, и он здорово начал свою карьеру, но я не думаю, что Маркус хочет продолжать эту нестабильность. Он большой талант и достоин большего", — сказал Невилл.
Отметим, что Маркус Рэшфорд забил оба гола сборной Англии в сентябрьских матчах с Испанией и Швейцарией.
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