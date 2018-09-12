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Сборная России по дзюдо готовится к чемпионату мира в Дагестане
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Сборная России по дзюдо готовится к чемпионату мира в Дагестане 

Mirmol.ru 3 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Учебно-тренировочный сбор российских дзюдоистов проходит в отстроенном практически с нуля Региональном центре спортивной подготовки сборных команд в пригороде Махачкалы, на берегу Каспия. При этом отметим, что сборная России по дзюдо первой опробовала введенный в эксплуатацию РЦСП.
«Команда в целом готова к чемпионату мира. Мы вправе рассчитывать на этих соревнованиях на три золотые медали. Каждый из членов команды способен бороться на за награды», — отметил генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба.
Российские дзюдоисты довольны предоставленными условиями подготовки к чемпионату мира.
«На самом деле не могли даже представить, что в Дагестане созданы такие условия для подготовки спортсменов. Просторные и оборудованные залы, рядом море, отличное питание. Пользуясь случаем, хотел поблагодарить руководство этого спорткомплекса, ваше министерство спорта за теплый прием», — сказал олимпийский чемпион Беслан Мудранов.
Сбор национальной команды посетил сегодня врио министра спорта республики Магомед Магомедов, пожелавший спортсменам и тренерам команды успешного выступления на чемпионате мира, который стартует в Баку уже 20 сентября.
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