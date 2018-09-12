За игроком «Аякса» охотятся «Реал» и «Барса». В 21 год он меняет мировой футбол

Если вы вдруг зацепили матч Нидерландов с Францией, то наверняка обратили внимание на одного парня в оранжевой футболке. Нет, речь не о Промесе. Френки Де Йонг — одна из главных фигур голландского футбола на данный момент. Он ворвался в основу «Аякса» в прошлом сезоне — сразу после ухода Дэвинсона Санчеса в «Тоттенхэм» — и просто порвал Эредивизию.

Нет, дело не в семи голевых передачах, каком-то невероятно красивом дриблинге или ярким ударам из-за штрафной. Де Йонг — не герой нарезок на YouTube. Чтобы понять его гениальность, нужно смотреть чуть глубже.

По сути, Френки и тренер Марсел Кейзер, который начал подпускать его к основе «Аякса», смоделировали новую позицию в мировом футболе — ложный защитник. О революции пишет уже вся спортивная пресса Нидерландов, сравнивая Де Йонга с Йоханом Кройффом. Это парня, который выступает на позиции центрального защитника. И это феноменально.

Дело в том, что большую часть матчей Френки начинает как центральный защитник в паре с Матейсом Де Лигтом. Де Лигт играет классического центрального защитника — снимает верх, борется с форвардами, а вот роль его партнера куда более масштабна, и оценить ее можно по карте перемещений игрока.

Де Йонг обладает уникальным игровым интеллектом — он быстр, техничен и спокоен. Это такой Серхио Бускетс, который мастерски выходит из-под прессинга, раскидывает мячи по свободным зонам, делает черпачки из опорной зоны. Но при этом может обыгрывать один в один и тащить мяч вперед на дриблинге. Такого скилла нет даже у легендарного каталонца. При этом показатель Де Йонга по успешности дриблинга феноменален — 95%.

У Де Йонга не яркий и эффектный дриблинг, чаще всего он убирает оппонентов одним простым движением, которое ставит прессингующего его игрока в тупик. Притом предугадать маневр Френки практически невозможно, так как он в равной степени умно использует и дриблинг, и передачи. Само собой, это позволяет ему выбивать космические цифры на Packing (сумма футболистов соперника, отрезанных передачей).

Перемещения и перестроение «Аякса» с Де Йонгом красиво обрисовал английский журналист Нэтан Кларк. При обороне Френки располагается рядом с Де Лигтом, при владении мячом выдвигается в полузащиту, заставляя крайних защитников играть более узко, но при этом развязывая руки латералям, которым чаще всего и доставляет мяч.

Де Йонг — уникальный способ выходить из-под прессинга. Он понимает это, потому даже когда тренер ставит его на позицию опорного полузащитника, он опускается вниз при розыгрыше и тащит мяч вперед.

Коронка Френки — разбивание линий. Вот тут это видно наглядно. Он оставляет за спиной трех игроков киевского «Динамо» и отрезает своевременной передачей еще двоих. Пять человек выключено из игры.

Рост Френки 180 см, вес — 70 кг. При такой антропометрии у него должны были быть проблемы при обороне своих ворот. Но он компенсирует отсутствие роста и мышечной массы своим главным козырем — игровым мышлением. Он читает игру наперед и действует на перехватах в стиле Алессандро Несты — забирает мяч до того, как он дойдет до соперника. Благодаря технике и скорости он делает это максимально быстро, в несколько касаний заканчивая атаку чужой команды и развивая наступление своей.

Несколько лет назад на позиции Френки в сборной Нидерландов играл другой Де Йонг — Найджел. Тот самый, который выжигал опорную зону своими варварскими подкатами и чуть не отправил Хаби Алонсо на тот свет. Теперь моду в современном футболе задают опорники формата Френки. Их пока очень мало, поэтому хавбек «Аякса» невероятно востребован клубами с прогрессивными менеджерами.

”Барселона” забрала бы Де Йонга, если бы «Аякс» не пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Предложения «Барсы» росли — 25 миллионов евро, 35, 50 — на Френки обратил внимание еще и «Тоттенхэм», а сейчас, по данным Mundo Deportivo, в борьбу за Френки включился ”Реал” . «Аякс» пока отказывает всем, а сам хавбек мечтает о Каталонии.

Претенденты на Де Йонга понимают, сколько в тактическом плане может дать игрок его формации. И такие футболисты еще будут появляться: спрос на них колоссален. Ну а Френки в 21 год определил развитие мирового футбола на ближайшие несколько лет.