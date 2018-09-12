Группа «Элизиум» выбирает «народный» треклист для концерта в Москве

Впервые в истории группы «Элизиум» список песен, которые будут исполнены на серии концертов, составят сами слушатели. В каждом из городов тура «осень-2018 — весна-2019» группа отыграет «концерт по заявкам», в Москве такое выступление намечено на 6 октября в клубе ГлавClub Green Concert.

Голосование пройдёт в два этапа. В первом из них у поклонников будет возможность выбрать 70 песен из 140. На втором этапе будет выбран особый для каждого города концертного тура сет-лист — от 30 до 40 песен из этих 70 «полуфиналистов».