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Группа «Элизиум» выбирает «народный» треклист для концерта в Москве
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Группа «Элизиум» выбирает «народный» треклист для концерта в Москве 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Впервые в истории группы «Элизиум» список песен, которые будут исполнены на серии концертов, составят сами слушатели. В каждом из городов тура «осень-2018 — весна-2019» группа отыграет «концерт по заявкам», в Москве такое выступление намечено на 6 октября в клубе ГлавClub Green Concert.
Голосование пройдёт в два этапа. В первом из них у поклонников будет возможность выбрать 70 песен из 140. На втором этапе будет выбран особый для каждого города концертного тура сет-лист — от 30 до 40 песен из этих 70 «полуфиналистов».
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