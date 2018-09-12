«Что такое 4% в былые времена?!» Эксперты заявили об обновлении политической системы России 

Кому-то это покажется странным, но главным итогом этих выборов стал результат «Единой России». Более того, победа партии. Глава ФоРГО Константин Костин объясняет эту позицию тем, что кампания проходила под очень сильным негативным влиянием изменений пенсионной системы, роста цен на бензин и продукты, волатильности рубля и многого другого. Ни в одной другой стране мира партия, которая берет на себя ответственность за пенсионную реформу, никогда не выигрывает выборы, отмечает Костин. И «Единая Россия» в этом смысле оказалась уникальной политической силой. Хотя уже до единого дня голосования было известно, что партия заметно потеряла в рейтинге.
Константин Костин напомнил, что 9 сентября «Единая Россия» в среднем по стране получила более 60% мандатов в законодательных и представительных органах власти в разных регионах страны. Если же учесть, что партия готова взаимодействовать с другими политическими силами (предложения о создании коалиций единороссам уже поступают), то ее влияние на принятие решений только усилится, и она сохранит контроль даже в тех заксобраниях, где проиграла по единому округу.
Между тем Константин Костин считает, что это не единственный важный итог прошедших выборов. Сегодня можно говорить и об изменении качества политической системы. «Электоральные предпочтения населения перераспределяется между крупными политическими партиями», — отмечает эксперт.
КПРФ и ЛДПР в ряде регионов улучшили свои показатели, а «Справедливая Россия», которую, казалось бы, готовы были похоронить, вдруг восстановила свое присутствие на политическом поле. Это, по мнению Костина, позволяет сделать вывод о том, что «партийный сегмент находится в работоспособном состоянии».
В этом смысле важна еще одна деталь: анализируя результаты голосования, эксперты делают выводы, что голоса сомневающихся, вопреки ожиданиям, достались парламентской оппозиции.
О качестве избирательного процесса в этом году свидетельствуют такие факторы, как явка, незначительное количество жалоб и высокая конкуренция. Причем, как отметил Константин Костин, «впервые представители оппозиционных партий говорят, что у них претензий нет». Впору заявлять и о чистоте выборов. Ярким примером того стало Приморье, где врио губернатора Андрея Тарасенко от победы уже в первом туре отделяло около 4%. «В былые времена, что такое 4%?!» — заметил Костин.
Еще один важный итог прошедших выборов — «запрос на обновление», «запрос на новый стиль». Глава ФоРГО уверен, что новое поколение губернаторов, тех, кого называют «молодыми технократами», отвечает на запросы людей. Именно с такими главами регионов жители связывают свои надежды на светлое будущее.
Как считает глава Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, прошедшая кампания подарила власти возможность «улучшить репутацию выборов и возможность рационализировать тему второго тура, по поводу которой была масса фобий». Плюс к этому, конкуренция, которая все-таки была, говорит о росте интереса к теме выборов вообще.
Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов назвал эти выборы «скрытым референдумом по пенсионной реформе». Любопытная статистика по Якутии, где в этом году «Единая Россия» даже улучшила свои показатели по сравнению с выборами пятилетней давности более чем на 3%.
В некоторых регионах за счет пенсионной реформы оппозиция смогла набрать, отмечает Кузнецов, до 30% к стартовому рейтингу всего за три месяца. «Главные бенефициары — малые партии, преодолевшие барьер и прошедшие квалификацию для участия в федеральных выборах благодаря повестке», — говорит политолог.
Речь идет о пяти регионах: в Хакасии, Ненецком АО, Ростовской, Ульяновской и Ярославской областях места в заксобраниях получили «Коммунисты России», в Кемеровской области — «Патриоты России», в Ненецком АО — «Родина», во Владимирской области — КПСС, в Смоленской области — Российская партия пенсионеров за справедливость, в Забайкальском крае — Партия пенсионеров России.
Глеб Кузнецов полагает, что «снижение рейтингов, скорее, носит временный характер, как это уже было при проведении ряда непопулярных реформ и волне мирового кризиса». «Единая Россия», в целом, показала «устойчивость и способность работать с проблемной повесткой и локальными кризисами».
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин