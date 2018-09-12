«Что такое 4% в былые времена?!» Эксперты заявили об обновлении политической системы России

Кому-то это покажется странным, но главным итогом этих выборов стал результат «Единой России» . Более того, победа партии. Глава ФоРГО Константин Костин объясняет эту позицию тем, что кампания проходила под очень сильным негативным влиянием изменений пенсионной системы, роста цен на бензин и продукты, волатильности рубля и многого другого. Ни в одной другой стране мира партия, которая берет на себя ответственность за пенсионную реформу, никогда не выигрывает выборы, отмечает Костин. И «Единая Россия» в этом смысле оказалась уникальной политической силой. Хотя уже до единого дня голосования было известно, что партия заметно потеряла в рейтинге.

Константин Костин напомнил, что 9 сентября «Единая Россия» в среднем по стране получила более 60% мандатов в законодательных и представительных органах власти в разных регионах страны. Если же учесть, что партия готова взаимодействовать с другими политическими силами (предложения о создании коалиций единороссам уже поступают), то ее влияние на принятие решений только усилится, и она сохранит контроль даже в тех заксобраниях, где проиграла по единому округу.

Между тем Константин Костин считает, что это не единственный важный итог прошедших выборов. Сегодня можно говорить и об изменении качества политической системы. «Электоральные предпочтения населения перераспределяется между крупными политическими партиями», — отмечает эксперт.

КПРФ и ЛДПР в ряде регионов улучшили свои показатели, а «Справедливая Россия» , которую, казалось бы, готовы были похоронить, вдруг восстановила свое присутствие на политическом поле. Это, по мнению Костина, позволяет сделать вывод о том, что «партийный сегмент находится в работоспособном состоянии».

В этом смысле важна еще одна деталь: анализируя результаты голосования, эксперты делают выводы, что голоса сомневающихся, вопреки ожиданиям, достались парламентской оппозиции.

О качестве избирательного процесса в этом году свидетельствуют такие факторы, как явка, незначительное количество жалоб и высокая конкуренция. Причем, как отметил Константин Костин, «впервые представители оппозиционных партий говорят, что у них претензий нет». Впору заявлять и о чистоте выборов. Ярким примером того стало Приморье, где врио губернатора Андрея Тарасенко от победы уже в первом туре отделяло около 4%. «В былые времена, что такое 4%?!» — заметил Костин.

Еще один важный итог прошедших выборов — «запрос на обновление», «запрос на новый стиль». Глава ФоРГО уверен, что новое поколение губернаторов, тех, кого называют «молодыми технократами», отвечает на запросы людей. Именно с такими главами регионов жители связывают свои надежды на светлое будущее.

Как считает глава Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов , прошедшая кампания подарила власти возможность «улучшить репутацию выборов и возможность рационализировать тему второго тура, по поводу которой была масса фобий». Плюс к этому, конкуренция, которая все-таки была, говорит о росте интереса к теме выборов вообще.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов назвал эти выборы «скрытым референдумом по пенсионной реформе». Любопытная статистика по Якутии, где в этом году «Единая Россия» даже улучшила свои показатели по сравнению с выборами пятилетней давности более чем на 3%.

В некоторых регионах за счет пенсионной реформы оппозиция смогла набрать, отмечает Кузнецов, до 30% к стартовому рейтингу всего за три месяца. «Главные бенефициары — малые партии, преодолевшие барьер и прошедшие квалификацию для участия в федеральных выборах благодаря повестке», — говорит политолог.

Речь идет о пяти регионах: в Хакасии, Ненецком АО, Ростовской, Ульяновской и Ярославской областях места в заксобраниях получили «Коммунисты России», в Кемеровской области — «Патриоты России», в Ненецком АО — «Родина», во Владимирской области — КПСС , в Смоленской области — Российская партия пенсионеров за справедливость, в Забайкальском крае — Партия пенсионеров России.

Глеб Кузнецов полагает, что «снижение рейтингов, скорее, носит временный характер, как это уже было при проведении ряда непопулярных реформ и волне мирового кризиса». «Единая Россия», в целом, показала «устойчивость и способность работать с проблемной повесткой и локальными кризисами».