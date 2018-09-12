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Калининградка завоевала золото студенческого чемпионата мира в Бразилии
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Калининградка завоевала золото студенческого чемпионата мира в Бразилии 

Вести Калининград 3 часа назад
Фото: Вести Калининград
В Бразилии прошли соревнование среди абитуриентов, студентов и аспирантов высших учебных заведений, занимающихся греко-римской, вольной или женской борьбой.
На коврах спорткомплекса «Рио Вермело Арена» в Гоянии выступило около 150 борцов из 12 государств.
Одержав уверенные победы над соперницами из Польши и Венгрии, чемпионка Европы среди молодёжи Александра Андреева в решающем поединке уступила сопернице из Канады. И по дополнительным показателям заняла третье место, потому что турнир в категории «до 57 килограммов» проводился по круговой системе а не по классической олимпийской.
Действующий чемпион России среди студентов Андрей Пурихов оказался сильнее борцов из Японии и Мексики, но в полуфинале весовой категории «до 86 килограммов» уступил атлету из Турции, а на следующий день не смог одолеть канадского борца в поединке за третье место.
Оба спортсмена продолжают подготовку. Александра может выступить на чемпионате мира среди молодёжи, который в ноябре примет столица Румынии.
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