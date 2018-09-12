Рекорд поставим хором 

13 сентября в столице пройдет концерт «Караоке „Московское долголетие“. Планируется, что участниками станут 30 тысяч человек.
Концерт пройдет на стадионе »Спартак». Гостям — ими станут участники проекта «Московское долголетие» — предложат исполнить популярные хиты в караоке, составив компанию известным музыкантам. Среди приглашенных артистов Юрий Антонов, Олег Газманов, Надежда Кадышева, группа «Сябры».
На концерте планируется поставить рекорд по самому массовому хоровому пению. В качестве подсказки слова текстов песен будут выводить на большие экраны.
Начало концерта запланировано на 16:00. Для гостей также выступят музыкальные коллективы.