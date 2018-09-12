Рекорд поставим хором

13 сентября в столице пройдет концерт «Караоке „Московское долголетие“. Планируется, что участниками станут 30 тысяч человек.

На концерте планируется поставить рекорд по самому массовому хоровому пению. В качестве подсказки слова текстов песен будут выводить на большие экраны.

Начало концерта запланировано на 16:00. Для гостей также выступят музыкальные коллективы.