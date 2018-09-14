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Экс-игрок ЦСКА: глупо было бы не подписать контракт со СКА
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Экс-игрок ЦСКА: глупо было бы не подписать контракт со СКА 

Газета.Ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий СКА Андрей Кузьменко поделился впечатлениями о переходе в петербургский клуб, передает Sport24.
22-летний игрок московского ЦСКА перешел в петербургский СКА. Этот трансфер стал одной из главных сделок межсезонья в КХЛ. По словам Кузьменко, он не считает четырехлетний контракт риском для карьеры.
"Нет, конечно! Мне же сейчас не 28 лет. Контракт закончится, когда мне будет всего 26 лет. Все только начинается в это время. Игорю Ожиганову в этом году исполнится 26 лет, и он поехал в «Торонто». Никита Гусев в 27 может уехать в НХЛ. Просто в СКА я смогу развиваться как игрок. Глупо было не подписать этот контракт", — сказал Кузьменко.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и СКА совершили обмен.
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