Экс-игрок ЦСКА: глупо было бы не подписать контракт со СКА

Нападающий СКА Андрей Кузьменко поделился впечатлениями о переходе в петербургский клуб, передает Sport24.

22-летний игрок московского ЦСКА перешел в петербургский СКА. Этот трансфер стал одной из главных сделок межсезонья в КХЛ. По словам Кузьменко, он не считает четырехлетний контракт риском для карьеры.

"Нет, конечно! Мне же сейчас не 28 лет. Контракт закончится, когда мне будет всего 26 лет. Все только начинается в это время. Игорю Ожиганову в этом году исполнится 26 лет, и он поехал в «Торонто». Никита Гусев в 27 может уехать в НХЛ. Просто в СКА я смогу развиваться как игрок. Глупо было не подписать этот контракт", — сказал Кузьменко.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и СКА совершили обмен.