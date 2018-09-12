Прощай, «Металлург»!: самарским фанатам раздадут кусочки резервного поля «КС»

На смену натуральному газону придет искусственное покрытие

В четверг, 13 сентября, в областной столице пройдет товарищеский матч между болельщиками «Крыльев Советов» и ветеранами волжского клуба. Об этом сообщили в пресс-службе самарской команды. После товарищеской встречи поклонники футбола смогут унести с собой частичку «Металлурга».

— В ближайшие дни начнется реконструкция основного поля стадиона. Натуральное покрытие заменят на синтетическое. Поэтому клуб дарит болельщикам возможность забрать с собой кусочек газона на память, — рассказали представители «КС».

После реконструкции «Металлург» станет резервной площадкой для домашних игр «Крыльев». В грядущем сезоне клуб планирует задействовать его в холодное время года, чтобы не портить газон на «Самара Арене».