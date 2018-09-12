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Прощай, «Металлург»!: самарским фанатам раздадут кусочки резервного поля «КС»
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Прощай, «Металлург»!: самарским фанатам раздадут кусочки резервного поля «КС» 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
На смену натуральному газону придет искусственное покрытие
В четверг, 13 сентября, в областной столице пройдет товарищеский матч между болельщиками «Крыльев Советов» и ветеранами волжского клуба. Об этом сообщили в пресс-службе самарской команды. После товарищеской встречи поклонники футбола смогут унести с собой частичку «Металлурга».
— В ближайшие дни начнется реконструкция основного поля стадиона. Натуральное покрытие заменят на синтетическое. Поэтому клуб дарит болельщикам возможность забрать с собой кусочек газона на память, — рассказали представители «КС».
После реконструкции «Металлург» станет резервной площадкой для домашних игр «Крыльев». В грядущем сезоне клуб планирует задействовать его в холодное время года, чтобы не портить газон на «Самара Арене».
Стадион «Металлург» построили в 1957 году. На данный момент он вмещает чуть больше 30 000 человек и имеет 3-ю категорию UEFA. Первый официальный матч на спортивном объекте провели «Крылья Советов». В 1965 году они сразились с ленинградским «Динамо» в рамках четвертьфинала Кубка СССР.
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