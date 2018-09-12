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Член СПЧ назвал второй тур в регионах результатом снижения роли админресурса на местах
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Член СПЧ назвал второй тур в регионах результатом снижения роли админресурса на местах 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Проведение второго тура на выборах глав регионов во Владимирской области, Хакасии, Хабаровском крае и Приморье говорит о снижении роли административного ресурса, используемого в ходе предвыборных кампаний. Такое мнение выразил в ходе круглого стола в Общественной палате (ОП) РФ по изменению в избирательном законодательстве член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
Второй тур губернаторских выборов пройдет в четырех регионах. Во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае голосование состоится 23 сентября, в Приморском крае — 16 сентября.
"То, что мы видим вторые туры в четырех субъектах РФ, наверное, это показатель того, что административный ресурс начал снижаться и выборы приобретают свой естественный характер", — сказал Брод.
9 сентября 2018 года завершилось порядка 4,75 тыс. кампаний разных уровней, в списки для голосования были внесены около 65 млн человек в 80 из 85 регионов РФ, по итогам голосования распределялось 31,4 тыс. мандатов.
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