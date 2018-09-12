Член СПЧ назвал второй тур в регионах результатом снижения роли админресурса на местах

Второй тур губернаторских выборов пройдет в четырех регионах. Во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае голосование состоится 23 сентября, в Приморском крае — 16 сентября.

"То, что мы видим вторые туры в четырех субъектах РФ, наверное, это показатель того, что административный ресурс начал снижаться и выборы приобретают свой естественный характер", — сказал Брод.

9 сентября 2018 года завершилось порядка 4,75 тыс. кампаний разных уровней, в списки для голосования были внесены около 65 млн человек в 80 из 85 регионов РФ, по итогам голосования распределялось 31,4 тыс. мандатов.