На избиркоме огласили предварительный список в Рязанскую гордуму. Имена 

По единому округу в гордуму прошли Андрей Красов, Татьяна Панфилова, Юлия Рокотянская, Лариса Максимова, Елена Волкова, Инна Орешина, Юрий Сандин и Александр Лемдянов.
От КПРФ — Петр Пыленок, Эвелина Волкова, Денис Сидоров, Константин Дементьев, Алексей Захаров. От "Справедливой России" — Сергей Пупков и Александр Кривов. По одномандатным округам победили следующие кандидаты:
Роман Худяков («Единая Россия») Денис Милюков (КПРФ) Сергей Еремин («Единая Россия») Олег Смирнов («Единая Россия») Сергей Самарский («Единая Россия») Светлана Попова («Единая Россия») Татьяна Климова («Единая Россия») Виталий Трубицин («Единая Россия») Владимир Бочаров («Единая Россия») Светлана Ворнакова («Единая Россия») Сергей Караев («Справедливая Россия») Сергей Фомин («Единая Россия») Александр Бурцев («Единая Россия») Дмитрий Фомин («Единая Россия») Галина Трушина («Единая Россия») Сергей Дейнего («Единая Россия») Олег Шишов (ЛДПР) Роза Ризатдинова («Единая Россия»)
Александр Сидоров («Единая Россия»)
Александр Чайка («Единая Россия»).